Muğla Büyükşehir Belediyesi denizlerin daha temiz kalması için 8 atık alım teknesiyle turizm sezonuna hazırlanıyor. Sezon öncesi bu teknelerin bakım ve onarım çalışmalarına başlandı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, denizlerin daha temiz kalmasını sağlamak ve çevre kirliliğini azaltmak amacıyla, turizm sezonu öncesi 8 atık alım teknesinin bakım ve onarımlarına başladı. Muğla Büyükşehir Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da atık alım teknelerinin bakımlarını titizlikle gerçekleştiriyor. Atık alım teknelerinin motor sistemlerinden, temizlik ekipmanlarına kadar her detay gözden geçiriliyor. Ekipler, özellikle teknelerin deniz ortamında etkin çalışabilmesi için tüm aksamları yenileyerek, turizm sezonu boyunca görevlerini en verimli şekilde yerine getirecek hale getiriyor.

7 milyon 10 bin 802 litre pis su toplandı

2024 yılının başından bu yana yapılan atık toplama çalışmalarıyla, teknelerden toplam 5 milyon 10 bin 802 litre pis su toplandı. 11 aylık dönemde 12 bin 139 adet tekneye atık toplama hizmeti verildi. Bu süreçte sadece pis su değil, diğer deniz atıklar da toplandı. Yine bu süreçte 5 bin 924 litre atık yağ, 13 bin 357 litre sintine suyu, 590 bin 295 kg katı atık ve 7 milyon 10 bin 802 litre pis su toplandı.

"Gelecek nesiller için denizlerimizi ve doğamızı korumalıyız"

Denizlerin ve doğanın korunmasının önemli olduğunu belirten Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Aras, "Muğla, doğal güzellikleri ve temiz denizleriyle turizmin önemli merkezlerinden birisi durumunda. Denizlerin temiz kalması yalnızca ekosistem için değil aynı zamanda turizm ve ekonomik sürdürülebilirlik açısından da kritik önem taşıyor. Büyükşehir Belediyesi olarak masmavi denizlerimizin temiz kalması için çalışıyoruz. Sadece bugün için değil, gelecek nesiller için de denizlerimizi ve doğamızı koruyacağız" dedi.