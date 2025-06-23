Turgutlu Belediyesi Çocuk Kültür Sanat Merkezlerinde yaz dönemi kayıtları devam ediyor. Dersler 30 Haziran Pazartesi günü başlayacak.

Turgutlu Belediyesinin Mustafa Kemal ve Albayrak Mahallelerine kazandırdığı Çocuk Kültür Sanat Merkezlerinde yaz dönemi 30 Haziran Pazartesi günü başlayacak. Okul öncesi eğitim ve üç beslenme programının ücretsiz olmasıyla Türkiye’de ilke imza atılan merkezlerde 3-5 arasındaki çocuklar yaz dönemi boyunca eğitim görecek. Okul öncesi eğitimin yanı sıra resim, el sanatları, müzik, drama, spor ve jimnastik eğitimlerinin de yer aldığı Çocuk Kültür Sanat Merkezileri miniklerin sosyal ve fiziksel yönden gelişimlerine katkı sunacak.

Kayıtların devam ettiği Albayrak ve Mustafa Kemal Mahallelerindeki Çocuk Kültür Sanat Merkezlerinde ilk ders 30 Haziran Pazartesi günü başlayacak. Turgutlu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünden (7.kat) yapılan kayıtlar hakkında 0236 313 21 22 numaralı telefondan detaylı bilgi alınabilir.

Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Maliz, "Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak ve aynı zamanda çocuklarımızın farklı yönlerden beceri ve gelişimlerine katkı sunmak adına hizmet verdiğimiz Çocuk Kültür Sanat Merkezlerimizde yaz dönemi için kayıtlar devam ediyor. Turgutlu Belediyesi olarak çocuklarımızın mutlu bir şekilde iyi ve kaliteli eğitim alabilmesi için hizmetlerimize devam ediyoruz" şeklinde konuştu.