Tokat Belediyesi, Güneşli Mahallesi’ni şehir merkezine bağlayacak köprü ve yol projesiyle kent içi trafiği rahatlatmayı hedefliyor.

Tokat Belediyesi, şehir içi ulaşımda önemli bir rahatlama sağlayacak yeni köprü projesinin inşaatına başladı. Güneşli Mahallesi’ni, Barbaros Caddesi üzerinden Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı’na ve çevre yoluna bağlayacak olan 25 metre genişliğindeki çift yönlü köprü, hayata geçiriliyor. Projenin tamamlanmasıyla birlikte hem mahalle trafiği rahatlayacak hem de ağır vasıtaların geçişi kolaylaşacak.

Barbaros Caddesi şehrin yeni ulaşım aksı olacak

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, köprü ve cadde çalışmalarıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Tokat’ımızın en geniş caddesi olacak Barbaros Caddesi üzerindeki çalışmalarımız hız kesmeden sürüyor. 3 kilometre uzunluğunda ve 22 metre genişliğindeki bu cadde, doğu ile batı arasında güçlü bir ulaşım köprüsü olacak. Güneşli Mahallemizi doğrudan şehir merkezine bağlayacak bu yol ile kent içi ulaşımı çok daha konforlu hale getireceğiz" dedi.

Sebze hali ve OSB’ye ağır vasıta kolaylığı

Yapımı devam eden köprü, özellikle sebze ve meyve hali ile Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yönünden gelen ağır vasıtaların çevre yoluna erişimini kolaylaştıracak. Başkan Yazıcıoğlu, "Sebze ve meyve halinin arkasından geçen yol ile hem ana yol hem de çevre yoluna doğrudan bağlantı sağlanacak. Ağır vasıtaların şehir merkezine girmeden ulaşımını mümkün kılacak bu düzenleme, trafik yoğunluğunu önemli ölçüde azaltacak" diye konuştu.

Seçim vaatleri hayata geçiyor

Yazıcıoğlu, seçim döneminde verdikleri sözleri yerine getirdiklerini vurgulayarak, "Dimes Kavşağı’ndaki trafik yoğunluğunu azaltmak için söz verdiğimiz gibi, bu bölgedeki düzenlemeleri hayata geçiriyoruz. Barbaros Caddesi’ni altyapıdan üstyapıya baştan sona yeniliyor, bağlantı köprüsüyle birlikte bölge ulaşımını dönüştürüyoruz. Üretken belediyecilik anlayışıyla Tokat’ın dört bir yanında çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

Şehir estetiği, altyapı, sosyal hizmetler ve ulaşım gibi birçok alanda sürdürülen projelerle Tokat’ın geleceğine yatırım yaptıklarını belirten Yazıcıoğlu, yeni yol ve köprü projesinin bölge halkına hayırlı olmasını temenni etti.