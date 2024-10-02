Manisa’nın Turgutlu ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Tarım işleriyle uğraşan Arif K. yönetimindeki 45 TV 839 plakalı otomobil seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Motor kısmından yükselen alevleri gören sürücü Arif K. hemen aracından inerek itfiyeye durumu haber verdi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, kısa sürede yanan araca müdahale ederek alevleri söndürdü. Motor kısmı küle dönen araç kullanılamaz hale geldi.