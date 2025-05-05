TÜRGEV’in desteğiyle sahne alan tamamı kadın müzisyenlerden oluşan GİF Orkestrası, İstanbul’da kadınlara özel düzenlenen konserde duygusal ve ilham dolu bir performans sergiledi. TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Av. Hatice Akıncı Yılmaz, "Zaman içinde gençlerin eğitim, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarının değiştiğini gözlemledik. Bu değişim, bizi yeni bir yolculuğa çıkardı. Bu düşüncelerle Güzel İşler Fabrikası’nı kurduk" dedi.

TÜRGEV’in desteğiyle tamamı kadın müzisyenlerden oluşan Güzel İşler Fabrikası (GİF) Orkestrası, İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda sahne aldı. Anadolu Oditoryum salonunda verilen konser, yalnızca kadın misafirlere özel olarak gerçekleştirildi. Yeni başlangıçların, umudun ve zarafetin simgesi gelincikler eşliğinde düzenlenen gecede, kadınların ilham veren emeği ve müziğin kalpten gelen sesi bir araya geldi. Sanatın birleştirici gücünün vurgulandığı konserde, notaların yanı sıra umut, hayal ve dayanışma da sahnede yankılandı.

"GİF’lerde öğrencilerimizin hayallerine kulak verdik"

TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Av. Hatice Akıncı Yılmaz basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Güzel İşler Fabrikası’nda öğrencilerin hayallerine kulak verdiklerini ifade ederek, "TÜRGEV, kuruluşundan bu yana öğrencilere sadece güvenli bir barınma imkanı sunmakla kalmayıp, onların kültürel ve sosyal gelişimlerine de katkı sağlamayı hedefledi. Yurtlar bazında yapılan pek çok çalışma bu amaca hizmet etti. Ancak zaman içinde gençlerin eğitim, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarının değiştiğini gözlemledik. Bu değişim, bizi yeni bir yolculuğa çıkardı. Bu düşüncelerle Güzel İşler Fabrikası’nı kurduk. Kısaca "GİF" olarak adlandırdığımız bu yapı, öğrencilerin sosyal ağlar kurabilecekleri, kendilerini geliştirebilecekleri güvenli bir ortam sundu. GİF’lerde öğrencilerimizin hayallerine kulak verdik, geleceğe dair hedeflerini birlikte değerlendirdik. Bu süreçte sanat atölyeleri, akademik ve kültürel söyleşiler gibi pek çok proje hayata geçti" dedi.

"TÜRGEV olarak bu dayanışma ve gelişim ortamının bir parçası olmaktan mutluluk duyuyoruz"

Yılmaz, "Bugün burada bir araya gelmemize vesile olan GİF Orkestrası, bu çalışmaların en özel örneklerinden biri. Dört yıl önce kurulan bu orkestra, Türkiye’de genç kızlar tarafından kurulan ve yürütülen nadir sanatsal topluluklardan biri. Tüm enstrümanlar genç kızlar tarafından çalınıyor, organizasyon tamamen onların dayanışmasıyla şekilleniyor. Orkestrada farklı meslek gruplarından gençler yer alıyor. Aralarında diş hekimi, tıp öğrencisi gibi farklı alanlar da akademik kariyer yapanlar var. Ancak hepsi, sahnede profesyonel düzeyde performans sergiliyor ve birlikte üretmenin gücünü yaşıyorlar. Hatalar karşısında birbirlerine destek oluyor, yapıcı eleştirilerle gelişiyorlar. TÜRGEV olarak bu dayanışma ve gelişim ortamının bir parçası olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Çünkü hayal ettiğimiz şey tam da buydu; gençlerin hayallerine ortak olmak ve onlarla birlikte yol arkadaşlığı yapmak" şeklinde konuştu.