Antalya’da tersanede bakım için karaya çekilen tur teknesinin pervanesini spiral makinesiyle kesen ve o anlar güvenlik kamerasına yansıyan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Olay, Manavgat ilçesi Kum mevkiinde bulunan tersaneler bölgesinde meydana geldi. Manavgat ırmağı kenarında bakım için karaya çekilen Prim isimli tur teknesinin pervanesinin çalındığı ihbarı Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakolu ve Jandarmanın Dedektifleri JASAT ekiplerini harekete geçirdi. Olay yerine gelen ekipler, teknenin pervanesinin spiral ile kesilerek çalındığını belirleyerek çevrede bulunan güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Aynı gün yakalandı

Kamera görüntülerinde teknenin yanına araçla gelen bir şahsın, teknenin pervanesini kesip çaldıktan sonra geldiği araçla olay yerinden ayrıldığını belirledi. Jandarma ekipleri yapmış oldukları çalışma sonucunda kimliğini belirlediği H.A. isimli şüpheliyi aynı gün içinde yakaladı. Şüpheli H.A.’nın, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.