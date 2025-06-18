Tüpraş, Kırıkkale Üniversitesi iş birliği ile başlattığı staj programıyla, Meslek Yüksekokulu ile Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi öğrencilerine saha deneyimi, teknik gelişim ve kariyer yolculuklarına güçlü bir başlangıç imkânı sunuyor. Staj programına katılmaya hak kazanan öğrenciler, Kırıkkale Rafinerisi’nde düzenlenecek program sonunda Tüpraş Temel Rafinericilik Sertifikası alacaklar.

Enerji şirketi Tüpraş, Kırıkkale Üniversitesi ile yapılan iş birliği çerçevesinde, Meslek Yüksekokulu ile Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi öğrencilerine yönelik özel bir staj programı hayata geçirdi. Kırıkkale Üniversite Öğrenci Buluşması ile başlatılan Tüpraş Staj Programı; 1-29 Temmuz tarihlerinde gerçekleşecek. Program, genç yeteneklerin kariyer yolculuklarına iyi bir başlangıç yapabilmeleri için teknik ve uygulamalı eğitim altyapısı sunuyor.

Şirketin Kırıkkale rafinerisinde düzenlenecek programda öğrenciler; temel rafinericilik eğitimi, saha uygulamaları ve teknik kariyer gelişim modülleriyle donatılmış kapsamlı bir staj deneyimi yaşayacak. Katılımcılar, rafineri süreçlerini yakından gözlemleyerek teorik bilgilerini pratiğe dökme ve profesyonel iş yapış biçimlerini yerinde öğrenme imkânı bulacak. Program sonunda öğrenciler Tüpraş Temel Rafinericilik Eğitimi Sertifikası almaya hak kazanacak.

"Staj deneyimini bir üst seviyeye taşıdık"

Tüpraş Kırıkkale Rafinerisi Müdürü Tolga Temur, programa dair yaptığı açıklamada, "Kırıkkale Üniversitesi ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliğinden büyük memnuniyet duyuyoruz. Bu özel proje ile staj deneyimini bir üst seviyeye taşıdık. Gençlerimizin kariyer yolculuklarında güçlü bir başlangıç yapmalarını, mesleklerini geleceğe taşıyacak bilgi ve deneyimle buluşmalarını hedefliyoruz. Aynı zamanda bölgede yetenek gelişimini destekleyerek yerel ekonomiye uzun vadeli katkı sağlamayı çok önemsiyoruz. Program sayesinde öğrenciler, sahada birebir uygulama imkânı bularak teorik bilgilerini pratiğe dönüştürecek, sektörün dinamiklerini yerinde gözlemleme şansı yakalayacaklar. Genç yeteneklerin geleceğin yetkinlikleriyle yetişmesini sağlamak, onları kariyerlerinde desteklemek bizim için son derece değerli" ifadelerini kullandı.

Kırıkkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ersan Aslan, ise staj programına dair şunları söyledi: "Farklı bilimsel disiplinlerde rekabetin üst düzeyde olduğu, yeni fikirlerin ve teknolojilerin sürekli olarak üretildiği ve bu yeniliklerin dünyaya yön verdiği bir dönemdeyiz. Geleceğimizin mimarı olan gençlerimizin mezun olmadan önce mesleki beceriler kazanmalarını ve çağın ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde sahada yer almalarını sağlamak, Yakın Geleceğin Büyük Türkiye’si vizyonu çerçevesinde Üniversitemizin öncelikli bir sorumluluğudur. Ülkemizin önde gelen şirketlerinden biri olan Tüpraş ile yapılan bu iş birliği, öğrencilerimizin mesleki gelişimlerine önemli katkılar sağlayacağı gibi Ar-Ge, inovasyon ve dijitalleşme kültürünü benimsemeleri noktasında da faydalı olacaktır. Ülkemize değer katacağına inandığım iş birliğinin gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür ederim."

Staj programına Kırıkkale Üniversitesi’nin Meslek Yüksekokulu tüm bölümlerinde 2’nci yarıyıl ve 4’üncü yarıyıl öğrencileri ile Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi’nin tüm bölümlerinde 8’inci yarıyıl öğrencilerinden başvuru alındı.

Staj programı öğrencilere sektörel farkındalık kazandırmayı ve yerel kalkınmaya nitelikli insan kaynağıyla katkıda bulunmayı hedefliyor. Üniversite-sanayi iş birliğinin örnek modellerinden biri olarak öne çıkan bu programda, teknik eğitimlerin yanı sıra şirket yöneticileriyle gerçekleştirilecek etkileşimli oturumlar da yer alıyor. Bu sayede öğrenciler, sektör profesyonellerinin deneyimlerinden faydalanarak kariyer planlamalarını daha sağlıklı yapma imkânı bulacak. Program sonunda başarılı olan öğrencilere sertifika takdim edilecek.