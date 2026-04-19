Kırıkkale'de iki gün önce meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan itfaiye personeli, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, 16 Nisan 2026 tarihinde Bahşılı ilçesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Murat Aşçı (47) idaresindeki 06 HE 185 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Şarampole devrilen otomobil hurdaya dönerken, sürücü ağır yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan ağır yaralı sürücü, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Hayatını kaybeden Murat Aşçı'nın Bahşılı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personeli olduğu öğrenildi. Aşçı'nın cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.