Kırıkkale'de bir kişinin kullandığı motosikletin arkasında bulunan küçük çocuğun, herhangi bir koruyucu ekipman olmadan yolculuk yaptığı görüntülendi. Seyir halindeyken ellerini havaya kaldırarak tehlikeli hareketler yapan çocuk, yoldan geçen sürücüleri tedirgin etti. Trafikte ilerleyen başka bir araçta bulunan kişi tarafından kaydedilen görüntülerde, çocuğun motosiklet üzerinde dengesiz şekilde yolculuk yaptığı anlar yer aldı.