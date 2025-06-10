Tüpraş ile Türk Hava Yolları, Türkiye’nin karbon nötr hedefine ve havacılık sektörünün karbonsuzlaşmasına katkı sağlayacak önemli bir iyi niyet anlaşması imzaladı. Tüpraş, İzmir Rafinerisi’nde üretim yaparak Türk Hava Yolları’na Sürdürülebilir Havacılık Yakıtı temin edecek. İş birliği Türk Hava Yolları’nın Sürdürülebilir Havacılık Yakıtı tedarikine ilişkin yurt içinde yaptığı ilk anlaşma olma özelliğini taşıyor.

Türkiye’nin en büyük şirketlerinden Tüpraş ve Türk Hava Yolları (THY), Türkiye’de Sürdürülebilir Havacılık Yakıtı (SAF) alanında gerçekleştirdikleri iş birliği ile Türkiye’nin ve havacılık sektörünün karbon azaltım hedeflerine katkı sağlayacak önemli bir adım attı.

Yapılan açıklamaya göre, enerji sektörünün önde gelenlerinden Tüpraş, rafinaj kapasitesi, teknolojik altyapısı ve sürdürülebilirlik vizyonuyla Türkiye’nin enerji dönüşümüne yön verirken, dünyanın en fazla ülkesine uçan havayolu unvanına sahip olan THY, bu anlaşma ile yolcu taşımacılığındaki liderliğini, çevresel sürdürülebilirlikte de pekiştiriyor. Enerji şirketi ile yapılan bu stratejik iş birliği, havayolu şirketinin SAF tedarikine ilişkin yurt içinde yaptığı ilk anlaşma niteliğini taşıyarak sektöre örnek olurken, Türkiye’nin uluslararası çevre hedeflerine de katkı sağlayacak.

Açıklamaya göre, öncelikli hedefi Türkiye’nin enerji ihtiyacını emniyetli ve kesintisiz bir şekilde karşılamak olan enerji şirketi, bölgenin en önemli havalimanlarından İstanbul Havalimanı’nın ana tedarikçisi konumunda bulunuyor ve Türkiye’nin jet yakıtı ihtiyacının yüzde 74’ünü karşılıyor. 2021’de "Enerjimiz Geleceğe" mottosu ile açıkladığı Stratejik Dönüşüm Planı kapsamında Türkiye’nin lider SAF üreticisi olmayı hedefleyen şirket, bu kapsamda İzmir Rafinerisi’nde 2026’da öncelikle mevcut tesislerindeki üretim kabiliyetlerinden faydalanarak üretime başlayacak. Böylelikle şirket Türkiye’deki ilk SAF üreticisi olacak. Bitkisel ve hayvansal ham maddelerden üretilmesi planlanan SAF’ın, yaşam döngüsü boyunca geleneksel jet yakıtına kıyasla karbon emisyonlarında yüzde 87’ye varan azaltım sağlayabileceği öngörülüyor. Üretilecek SAF, ICAO’nun karbon dengeleme programı CORSIA ile uyumlu olacak ve uluslararası geçerliliğe sahip sertifikasyonlarla belgelendirilecek. Bu iş birliği, iki şirketin vizyoner yaklaşımlarını ve rekabetteki güçlü konumlarını bir kez daha ortaya koyarken, Türkiye’nin enerji ve havacılık alanlarında sürdürülebilir geleceğe emin adımlarla ilerlediğinin somut bir göstergesi niteliğinde.

Tüpraş Genel Müdürü İbrahim Yelmenoğlu, iş birliği anlaşmasına ilişkin açıklamasında "Türk Hava Yolları ile Sürdürülebilir Havacılık Yakıtı alanında iş birliği anlaşması imzalayarak ülkemizin karbon nötr hedeflerine katkı sağlamaktan dolayı memnuniyet duyuyoruz. İzmir Rafinerimizde mevcut tesislerimizdeki üretim kabiliyetlerimizden faydalanarak SAF üretimine önümüzdeki yıl başlayacağız. SAF üretim kapasitemizi 300 bin ton seviyesine çıkarmak adına yeni inşa etmeyi planladığımız ünitemize ilişkin nihai yatırım değerlendirmesini yıl sonuna kadar tamamlamayı hedefliyoruz. Havacılık sektörünün karbonsuzlaşması için uluslararası ve yerel mevzuat kapsamında SAF kullanımı artık zorunluluk haline geliyor. Türk Hava Yolları ile yaptığımız anlaşma bugün olduğu gibi geleceğin sürdürülebilir yakıtlarının tedarikinde de Türkiye’nin lider üreticisi olmamız yolunda kıymetli bir adım niteliğinde. 2050 yılında karbon nötr lider bir enerji şirketi olma hedefimiz doğrultusunda; sürdürülebilir rafinajdan sıfır karbon elektrik üretimine, sürdürülebilir havacılık yakıtından yeşil hidrojen teknolojilerine kadar uzanan geniş bir yelpazede yatırımlarımızı kararlılıkla sürdürüyor, ülkemizin ve sektörün düşük karbonlu geleceğine öncülük etmeye devam ediyoruz" dedi.

Tüpraş ile Sürdürülebilir Havacılık yakıtı iş birliğini değerlendiren Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, "Sürdürülebilirlik, Türk Hava Yolları olarak operasyonel mükemmeliyet kadar öncelik verdiğimiz bir alan. Uçuşlarımızın çevresel etkilerini azaltmak için filomuzu modernleştirmenin yanı sıra alternatif yakıt kullanımını da artırmaya odaklanıyoruz. Tüpraş ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği, yalnızca SAF temininde değil, Türkiye’nin bu alandaki üretim kapasitesinin gelişimine katkı sunma açısından da stratejik önem taşıyor. Havacılık sektöründe küresel sorumluluğumuzun bilinciyle, düşük karbonlu çözümler üretmeye devam ederken, ulusal ölçekte kurulan bu tür iş birliklerinin hem çevresel hem de ekonomik açıdan kaldıraç etkisi oluşturacağına inanıyoruz.

2050 yılına kadar karbon nötr olma hedefimiz doğrultusunda, tedarik zincirimizden uçuş operasyonlarımıza kadar tüm alanlarda çevresel performansımızı geliştirmeye kararlıyız. Bu iş birliği, sürdürülebilir havacılığın Türkiye’deki geleceği açısından da önemli bir kilometre taşıdır" dedi.