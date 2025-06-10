Sivas’ta Sıcak Çermik bölgesinde bakımsızlık nedeniyle yıllardır kapalı durumda bulunan aquapark, tamamlanan bakım ve onarım çalışmalarının ardından önümüzdeki günlerde yeniden hizmete giriyor.

Sıcak Çermik’i termal turizm merkezi yapma yolunda en önemli projelerden biri olan Aquapark Sağlık, Spor ve Eğlence Merkezi yıllardır atıl durumda bekliyordu. Sivas Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun’un talimatıyla başlatılan kapsamlı tadilat, yenileme ve güvenliği artırma çalışmalarında sona gelindi.

Öte yandan Sıcak Çermik Aquapark için profesyonel cankurtaran, havuz suyu operatörü ve makine mühendisi istihdamı için ilan yayınlandı.

11 Haziran Çarşamba gününe kadar müracaatını yapan kadar gerekli şartları sağlayan ve başvuruda bulunan adaylar Özbelsan AŞ İnsan Kaynakları tarafından uygulamalı mülakata tabi tutulacak.

Mülakat sonrası başarılı bulunan 6’ı kadın toplam 12 cankurtaran, 2 havuz suyu operatörü ve 1 makine mühendisi Sıcak Çermik Aquapark tesislerinde işbaşı yapacak.