İzmir Ekonomi Üniversitesi Medical Point Hastanesi Tüp Bebek Merkezi, ileri teknolojileri kullanarak çocuk sahibi olmak isteyen ailelere umut oluyor. Yapay zeka destekli sistemlerle donatılmış modern laboratuvar altyapısı, embriyo seçiminde büyük avantajlar sunarken, başarı oranlarını da önemli ölçüde artırıyor.

Tüp bebek (IVF) tedavisinde en kritik aşamalardan biri olan embriyo seçimi, artık geleneksel yöntemlerin ötesine geçerek gelişmiş görüntüleme sistemleri ve yapay zeka algoritmalarıyla yapılabiliyor. Bu kapsamda kullanılan embriyoskop teknolojisi, embriyoları 7 gün 24 saat kesintisiz izleyerek gelişimlerini en doğru şekilde analiz etme olanağı tanıyor. Medical Point Tüp Bebek Merkezi’nde kullanılan yapay zeka teknolojisi sayesinde embriyolar yalnızca morfolojik olarak değil, potansiyel genetik yapıları açısından da değerlendirilerek en sağlıklı embriyonun seçilmesi sağlanıyor. Böylece tutunma potansiyeli en yüksek embriyonun transferiyle başarı şansı ciddi oranda artıyor. Kadının yaşı, infertilite süresi ve nedeni gibi bireysel faktörlerin yanı sıra, embriyo kalitesini belirleyici sistemlerin kullanılması da tedavi sürecinin etkinliğini artırıyor. Medical Point Tüp Bebek Merkezi, bu süreci multidisipliner yaklaşımla yürütüyor ve kişiye özel tedavi planlarıyla ailelere en güvenli ve bilimsel çözümleri sunuyor.

Prof. Dr. Memiş: "Teknolojiyi, insan hayatına dokunan sonuçlarla buluşturuyoruz"

Medical Point Hastaneler Grubu Tıbbi Direktörü Prof. Dr. Ahmet Memiş, yapay zeka destekli tüp bebek uygulamalarının önemine dikkat çekerek şu değerlendirmede bulundu:

"Tıpta teknolojik gelişmelerin en değerli olduğu alanlardan biri üreme sağlığıdır. Tüp bebek tedavisinde kullandığımız yapay zeka sistemleri, başarıyı sadece sayısal olarak değil, sağlıklı bebek doğum oranlarıyla da artırmaktadır. Amacımız, bu süreci hem bilimsel hem insani açıdan en doğru şekilde yöneterek ailelerin hayallerine sağlıklı ve güvenli bir şekilde ulaşmalarını sağlamaktır."