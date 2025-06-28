Antalya’nın Manavgat ilçesinde hava sıcaklığının 40 derecenin üzerine çıktığı günlerde, sıcaktan bunalan çocuklar çareyi belediye sulama aracında buldu. Çimlere sulama yapan tanker görevlisi, çocukların isteği üzerine üzerlerine su sıkarak serinlemelerini sağladı.

Olay, Manavgat’ta yol refüjlerindeki ağaçların sulandığı sırada yaşandı. Çolaklı Süral Caddesi’nde Manavgat Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne ait sulama aracını gören çocuklar, yaklaşarak sıcak havada serinlemek istediklerini söyledi. Tanker sürücüsü de çocukların bu isteğini geri çevirmeyip hortumla üzerlerine su sıkarak serinletti. Çocukların neşesi ve sıcak havanın etkisi kameraya yansıdı.