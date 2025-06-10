Antalya-Isparta karayolu Kargı Tüneli içerisinde seyir halindeyken alev alan otomobil tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 08.00 sıralarında Burdur’un Bucak ilçesi Antalya-Isparta karayolu Kargı Tüneli içerisinde çıktı.

Edinilen bilgilere göre, seyir halinde olan 32 ACT 242 plakalı Citroen marka otomobil tünel içerisinde bir anda alev aldı. Alevleri fark eden sürücü araçtan inerek 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken yol yaklaşık 1 saat boyunca trafiğe kapatıldı. İtfaiyenin yoğun uğraşları sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürülürken araç kullanılamaz hale geldi.