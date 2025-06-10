Kocaeli’de belediye ekipleri, bayram tatili süresince Mavi Bayraklı sahillerde temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürdü.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Kandıra sahillerinde de bayram boyunca görev alarak tatilcilerin temiz, huzurlu ve güvenli ortamda tatillerini yapmalarına yardımcı oldu. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler, sabahın erken saatlerinden gece yarılarına kadar sahil şeridinde çöpleri toplayarak, yoğun mesai harcadı.

Mavi Bayraklı plajlar, kumsallar ve yürüyüş yollarında biriken çöpler, Büyükşehir ekipleri tarafından toplanarak poşetlendi. Sahil boyunca çevre düzenlemesi ve temizliği titizlikle gerçekleştirildi.