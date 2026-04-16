Tunceli'de Munzur Nehri'nde bulunan kadının, 55 yaşında 3 çocuk annesi Sultan Öz olduğu tespit edildi. Kadının eşi Kemal Öz'ünde 10 yıl önce köyde ayı saldırısı sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.

Olay, sabah saatlerinde Munzur Nehri Mavi Köprü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, su içerisinde sürüklenen bir kadını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bunun üzerine olay yerinde AFAD, sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Dalgıçların çalışmasıyla sudan çıkarılan ceset, otopsi yapılmak üzere Tunceli Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Ardından yapılan çalışmalarda kadının 3 çocuk annesi Sultan Öz (55) olduğu tespit edildi. Merkeze bağlı Cumhuriyet Mahallesi Kayabaşı mevkiinde ikamet eden kadının nehre düştüğümü yoksa intihar mı ettiği üzerinde soruşturmanın sürdüğü bildirdi.

Öte yandan kadının eşi Kemal Öz'ünde 10 yıl önce köyde ayı saldırısı sonucu yaralandığı ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.