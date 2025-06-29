Tunceli’de freni patlayan kamyon devrildi. Sürücüsünün araçtan fırladığı araç hurdaya döndü.

Kaza, Tunceli-Pertek karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol malzemesi yüklü kamyonun freni patladı. Araç sürücüsü kamyonu kimsenin bulunmadığı yol kenarına devirirken, kendisi de araçtan fırladı. Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü vatandaşlar tarafından sakinleştirilirken, olay yerine giden sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptıkları sürücüyü ambulansla Tunceli Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. İtfaiye ekipleri muhtemel bir yangına karşı araçta soğutma çalışması yaparken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.