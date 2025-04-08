ABD Başkanı Donald Trump’ın ABD’ye yönelik uyuşturucu kaçakçılığını engellemek için Meksika’daki uyuşturucu kartellerine İHA saldırısı düzenlemeyi değerlendirdiği iddia edildi.

ABD Başkanı Donald Trump, Meksika’dan ABD’ye yapılan uyuşturucu kaçakçılığını engellemek için daha sert önlemler almaya hazırlanıyor. ABD basınının adı açıklanmayan kaynaklara dayandırdığı haberlerde, Trump’ın uyuşturucu kaçakçılığını engellemek için Meksika’daki uyuşturucu kartellerine İHA saldırısı düzenlemeyi değerlendirdiği iddia edildi.

İddiaların ardından açıklama yapan Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, ABD’nin Meksika’ya yönelik askeri müdahalesini kesinlikle reddettiklerini belirterek, böyle bir hamlenin "hiçbir şeyi çözmeyeceğini" vurguladı. Sheinbaum, iki ülkenin güvenlik konularında iyi bir diyalog sürdürdüklerini ve ABD’nin bu tür tek taraflı bir eyleme girişeceğini düşünmediğini açıkladı.