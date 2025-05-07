ABD Başkanı Donald Trump, "Şu anda Gazze hakkında pek çok şey konuşuluyor, muhtemelen önümüzdeki 24 saat içinde öğreneceksiniz" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze Şeridi konusunda 24 saat içinde açıklama yapacaklarını belirtti. Trump, "Şu anda Gazze hakkında pek çok şey konuşuluyor, muhtemelen önümüzdeki 24 saat içinde öğreneceksiniz" dedi.

Gazze’de ateşkes müzakereleri hakkında bilgi sahibi bir kaynak, masada ateşkes konusunda yeni bir önerinin olmadığını belirterek, "Arabulucuların yoğun çabaları var ve temaslar hiç kesilmedi, ancak henüz somut bir öneri yok. Hamas hala savaşın sona ermesi karşılığında tam ateşkes konusunda ısrar ediyor, İsrail ise savaşı sona erdirmek istemiyor" dedi.

Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff’un BM Güvenlik Konseyi üyelerine bugün ABD’nin BM misyonunda ABD’nin Gazze politikası ve İran’la nükleer müzakereler konusunda bilgi vermesinin beklendiğini bildirilmişti.