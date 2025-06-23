ABD Başkanı Donald Trump, ABD’nin saldırılarının ardından İran’ın nükleer tesislerinin yok edilmediği yönünde çıkan haberlere tepki göstererek, "İran’da vurduğumuz yerler tamamen yok edildi ve bunu herkes biliyor" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın Katar’daki ABD üssüne yönelik düzenlediği saldırının ardından yaptığı ilk açıklamada, ABD’nin saldırılarının ardından İran’ın nükleer tesislerinin yok edilmediği yönünde çıkan haberlere tepki gösterdi.

Trump, "İran’da vurduğumuz yerler tamamen yok edildi ve bunu herkes biliyor" ifadelerini kullanarak, söz konusu haberleri "sahte" olarak nitelendirdi. Söz konusu haberleri yapanlara hakaretlerde bulunan Trump, "Medyadaki bu sünepe takımı asla bitmiyor, işte bu yüzden izlenme oranları tarihin en düşük seviyesinde" dedi.

Trump, açıklamasında İran’ın Katar’ın başkenti Doha’daki El-Udeyd Üssü’ne düzenlediği füze saldırısına ise hiç değinmedi.