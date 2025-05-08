ABD Başkanı Donald Trump, ABD ve İngiltere arasında varılan tarihi bir ticaret anlaşması imzaladıklarını duyurarak, "İngiltere ile çığır açıcı bir anlaşma imzaladık, yeni bir ekonomik ortaklık çağı başlıyor" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da ABD ve İngiltere arasında tarihi bir ticaret anlaşmasına vardıklarını duyurdu. İngiltere Başbakanı Keir Starmer’ın telefonla katıldığı görüşmede Trump, iki ülkenin ekonomik ilişkilerde yeni bir döneme girdiğini ifade etti. Trump, ABD’nin "en değerli müttefiklerinden biriyle" böylesi çığır açıcı bir anlaşmaya imza atmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, İngiltere ile yapılan bu ticaret anlaşmasının ABD üreticilerine, çiftçilerine ve ihracatçılarına büyük bir pazara doğrudan ve hızlı erişim kazandıracağını vurguladı.

Anlaşmanın ABD etanolü, sığır eti, kimyasallar ve makineler gibi ürünlerin İngiltere’ye ihracatını kolaylaştıracağını belirten Trump, yeni süreçte gümrük prosedürlerinin sadeleştirileceğini ve "hiçbir bürokratik engelin kalmayacağını" söyledi. Trump, anlaşmanın İngiltere’yi ABD ile ekonomik güvenlik uyumuna getireceğini ifade ederek, bu durumu "büyük bir ekonomik güvenlik battaniyesi" olarak nitelendirdi. Anlaşmanın çelik ve alüminyum gibi stratejik sektörlerde iki ülkeyi daha da yakınlaştıracağını kaydeden Trump, "ABD çeliği güçleniyor, İngiliz endüstrisi canlanıyor, bu kazan-kazan modelidir" ifadelerini kullandı.

Ukrayna ile değerli madenler anlaşması imzalandı

Trump, ayrıca Ukrayna ile değerli madenler anlaşmasına da imza attıklarını duyurdu. Trump, "Bu elementler ileri teknoloji, savunma ve enerji için hayati öneme sahip. Artık ABD’nin bu kaynaklara erişimi garanti altındadır. Bu bizim için enerji güvenliği demektir" ifadelerini kullandı. Trump, "Ukrayna ile yasama organları tarafından da onaylanan değerli madenler anlaşmamız sonuçlandı. Artık çok büyük miktarda yüksek kaliteli nadir elementlere erişimimiz var. Bugün Devlet Başkanı Zelenskiy ile bu konuda görüşeceğim" dedi.

"Çin bir anlaşma yapmayı çok istiyor"

Trump, "Bu sadece bir başlangıç. ABD, hem askeri hem ticari ortaklıklarla yeniden dünya liderliğine yürüyor. Bizi izlemeye devam edin, diğer ülkelerle daha fazla ticaret anlaşmasına çok yakınız. Maliye Bakanı Scott Bessent bu hafta sonu Çin ile müzakerelerde bulunmak üzere İsviçre’ye gidiyor, Çin bir anlaşma yapmayı çok istiyor, bunun nasıl sonuçlanacağını göreceğiz" ifadelerini kullandı.

"Zafer gününde ekonomik ortaklık ilan ediyoruz"

Oval Ofis’teki görüşmeye telefonla bağlanan İngiltere Başbakanı Starmer, yaptığı açıklamada, bugünü "tarihi ve fantastik bir gün" olarak tanımladı. Starmer, iki ülkenin uzun yıllara dayanan müttefiklik geçmişine atıfta bulunarak, bu iş birliğinin şimdi ekonomik alana da taşındığını söyledi. Starmer, "Bugün, ABD ile ticaretimizi daha da derinleştiriyoruz. Bu sadece ticaret değil, iki ülkenin birlikte çalışma iradesinin bir yansımasıdır, bugün zafer gününde ekonomik ortaklık ilan ediyoruz, sonuçta ekonomik güvenlik, ulusal güvenliktir" dedi.

Starmer, "İngiltere, ticarete açık bir ülke olarak küresel rolünü büyütüyor. ABD ile bu adım, Avrupa’dan Asya’ya kadar tüm ortaklıklarımız için referans olacak" dedi.

İngiltere’den ABD’ye ihraç edilen araçlara yüzde 10 gümrük vergisi uygulanacak

ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick ise, İngiltere pazarının büyüklüğüne dikkat çekerek, bu anlaşmanın ABD’li çiftçiler için yeni pazarlar, üreticiler için daha az maliyet ve daha fazla ihracat anlamına geldiğini söyledi. Etanol, sığır eti ve makinelerin yanı sıra otomobil ithalatına dair de önemli düzenlemeler yapıldığını belirten Lutnick, İngiltere’nin ABD’ye yılda 100 bin araç ihraç edebileceğini ve bu araçlara yalnızca yüzde 10 oranında gümrük vergisi uygulanacağını kaydetti.

"Geleceğin iş birliklerine zemin oluşturacak"

İngiltere’nin ABD Büyükelçisi Peter Mandelson, Trump’ın liderliğini överek, "Bize daha önce, ‘İngiltere ile ilk anlaşmayı yapacağım’ demişti, bugün bu sözü yerine getirdi. Bu bir reklam değil, bir gerçek. İngiltere ve ABD’nin birlikte yapabilecekleri daha çok şey var, bu anlaşma geleceğin iş birliklerine zemin oluşturacak" dedi.

Madelson anlaşmanın, özellikle yapay zeka, savunma teknolojileri, ilaç ve havacılık gibi alanlarda daha fazla yatırım ve ortaklık oluşturmasının beklendiğini belirtti.