Trendyol’un, paydaşı olduğu TEKNOFEST 2024 kapsamında gerçekleştirdiği E-Ticaret Hackathonu, finale kalan 16 takımın kıyasıya mücadelesi ile sona erdi. Adana’nın Kürkçüler Köyü’nde bulunan Trendyol Yarının Köyleri Dijital Merkezi’nde gerçekleşen Hackathon’u, yerel üreticilerin dijitalleşmesini ve e-ticarete geçişini kolaylaştıracak en iyi çözümü geliştiren Bazlama takımı kazandı. Hackathon’da kazanan takıma birincilik ödülü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verildi.

Trendyol, ‘TEKNOFEST Adana’ kapsamında T3 Vakfı iş birliğiyle E-Ticaret Hackathonu gerçekleştirdi. Teknofestin ilk e-ticaret hackatonuna Adana’nın Kürkçüler Köyü’nde bulunan Yarının Köyleri Dijital Merkezi sahne oldu. Hackathon’da 16 takım iki gün boyunca, yerel üreticilerin e-ticarete geçişini kolaylaştıracak en iyi teknolojiyi üretmek üzere mücadele ettiler.

Milli teknoloji ekosistemine katkı sağlamak ve sürdürülebilir kalkınmaya destek olmak hedefiyle gerçekleştirilen hackathonda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verilen 1.’lik ödülüne Hüseyin Emre Seyrek, Mehmet Egemen Uzun, Atahan Uz ve Ahmed Zee’den oluşan ‘BazLLaMa Is All You Need’ takımı layık görüldü. ‘Sebil’ takımı (Ömer Kaan Gürbüz, Kaan Efe Keleş,Melih Coşğun, Murat Şahin) 2. olurken, ‘Kermit’ takımı (Abdelrahman Ahmed Said, İbrahim Wahdan ve İsmail Furkan Atasoy) ise 3. olarak hackathonu tamamladı. 2. ve 3. takımın ödülleri de, T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar tarafından Teknofest Kapanış Günü’nde verilecek. İlk üçe giren takımlar sırasıyla 100 bin TL, 80 bin TL ve 60 bin TL ödülün de sahibi oldular.

Trendyol standına yoğun ilgi

Trendyol’un TEKNOFEST’te yer alan standında festival boyunca yapay zekâ atölyeleri, sanal gerçeklik deneyimleri gibi pek çok etkinlik gerçekleştirildi. Stand her yaştan katılımcının yoğun ilgisini çekerken, standı Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) Ankara Büyükelçisi Said Sani ez-Zahiri ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar da ziyaret etti.

Teknofest’te ayrıca Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin, ilk milli astronotumuz Alper Gezeravcı’ya, Türkiye Uzay Ajansı (TUA) ile Alper Gezeravcı’dan esinlenerek tasarlanan ve festival boyunca ziyaretçilerin beğenisine sunulan Milli Teknoloji Koleksiyonu tişörtlerinden hediye etti.

“Türkiye’nin geleceğini inşa edecek gençlerin buluşma noktası”

Türkiye’nin önde gelen teknoloji şirketlerinden biri olarak, Türkiye’nin öncü teknoloji festivali TEKNOFEST’in paydaşları arasında yer almaktan mutluluk duyduklarını belirten Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin şunları söyledi: “Trendyol olarak Türkiye’de teknoloji üretme bilincini güçlendiren TEKNOFEST’in paydaşları arasında yer alıyoruz. Yedi sene önce ilk adımları atılan bu festival bugün geldiği noktada Türkiye’nin geleceğini inşa edecek gençlerin buluşma noktasına dönüştü. TEKNOFEST’in ve bu etkinliğe katılan gençlerin azmiyle ülkemizin teknolojide pozitif olarak ayrışacağını düşünüyoruz. Son üç yıldır sponsor olarak destek verdiğimiz TEKNOFEST’in bu sene paydaşlarından biri olduk ve ilk e-ticaret hackathonunu düzenledik. Burada, öncelikle tüm katılımcı gençlerimize e-ticarette kullanılan teknolojileri anlattık ve onların bu teknolojilerle yerel üreticilerin dijitalleşmesini kolaylaştıracak yeni çözümler üretmelerini istedik. Bu istek, UNDP ile birlikte Adana Kürkçüler Köyü’nde başlattığımız ve Türkiye’nin 5 farklı iline yaydığımız Yarının Köyleri projemizin hedefiyle birebir örtüşüyor. Teknolojinin ve dijital hizmetlerin burada büyük bir rolü olduğuna inanıyoruz. Türkiye’deki üretim kalitesi çok yüksek ve bunu global pazarlara taşıyabilmek adına e-ihracat yapıyoruz. Trendyol platformunda yüzbinlerce üretici ve satıcı var. Şimdiye kadar 120 bin üreticimizi ihracata açtık. Bu projeler sayesinde köyden bir üretici, siparişlerinin yüzde 50’sini yurt dışından alır hale geldi. Trendyol olarak yurt dışına da yatırım yaparak Türkiye’nin ihracat gücünü artırmayı hedefliyoruz. Türkiye’nin önde gelen e-ihracat şirketi olarak, globalleşen ve dijitalleşen dünyada büyümeyi sürdüreceğiz”

Hackathon’dan çıkan çözümler yerel üreticilerin dijitalleşmesine katkı sağlayacak

Yarının Köyleri’nin hedeflerine uyumlu olarak tasarlanan E-Ticaret Hackathonu, açık kaynak kodlu çözümler üreterek yine açık kaynaklı model ve mimarilerin kullanmasını teşvik etti. Hackathon’a katılan takımlar NLP (Doğal Dil İşleme), CV (Bilgisayarla Görü) ve multimodal teknolojilerini kullanarak, yerel üreticilerin uluslararası pazarlara ulaşmasına yardımcı olacak çözümler geliştirdi.

Trendyol ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) iş birliğiyle hayata geçirilen "Yarının Köyleri" projesi Türkiye’nin en kapsamlı kırsal kalkınma projeleri arasında yer alıyor. İlk olarak Adana ve İzmir’de faaliyete geçen, sonrasında Sakarya ve Diyarbakır ile Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından projeye eklenen ve Hatay’da açılacak Dijital Merkezlerde yerel üreticilerin akıllı tarım uygulamaları, katma değerli ürün geliştirme ve e-ticaret konusunda bilgi ve deneyim kazanmaları amaçlanıyor. Bu merkezlerde ayrıca, çocuklara ve gençlere teknoloji alanında önemli beceriler kazandırılıyor.