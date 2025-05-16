Trendyol Süper Lig’de 36. hafta heyecanı yarın oynanacak Adana Demirspor-Atakaş Hatayspor maçıyla başlayacak. Lider Galatasaray, bu hafta oynayacağı Kayserispor karşılaşmasından 1 puan alması durumunda şampiyonluğunu ilan edecek.
Trendyol Süper Lig’de 36. hafta heyecanı yarın ve 18 Mayıs Pazar günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış karşılaşmasında Süper Lig’de küme düşmesi kesinleşen iki ekip Adana Demirspor ve Atakaş Hatayspor, yarın saat 19.00’da karşılaşacak. Ligde haftanın diğer müsabakaları 18 Mayıs Pazar günü saat 19.00’da başlayacak. En yakın rakibi Fenerbahçe’nin 8 puan önündeki lider Galatasaray, Kayserispor’u konuk edecek. Sarı-kırmızılılar mücadeleden 1 puan alması durumunda 25. şampiyonluğunu ilan edecek.
Süper Lig’de 36. haftanın programı şu şekilde:
Yarın
19.00 Adana Demirspor - Atakaş Hatayspor
18 Mayıs Pazar
19.00 Samsunspor - Sivasspor
19.00 Bodrum FK - Trabzonspor
19.00 Galatasaray - Kayserispor
19.00 Fenerbahçe - Eyüpspor
19.00 Corendon Alanyaspor - Beşiktaş
19.00 Antalyaspor - Gaziantep FK
19.00 Çaykur Rizespor - Göztepe
19.00 Kasımpaşa - RAMS Başakşehir