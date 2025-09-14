Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Kayserispor, sahasında karşılaştığı Göztepe ile 1-1 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

48. dakikada Kayserispor’un Mendes’in sağ kanattan ortasında altıpasın biraz gerisinde topla buluşan Opoku’nun yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.

58. dakikada Göztepe’nin hızlı atağında Janderson ceza sahasına sol tarafından girip, yaptığı vuruşta kaleci Onurcan topu kornere çeldi.

60. dakikada Benes’in uzun pasında sol kanatta topla buluşan Cardoso’nun ceza sahasının hemen önünden sol köşeye yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

77. dakikada sağ kanattan kazanılan serbest vuruşta İsmail, direkt kaleyi düşündü. Sekerek gelen topa kaleci Onurcan ayağıyla müdahale etti.

85. dakikada Efkan’ın ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta kaleye giden meşin yuvarlak sol köşeden ağlarla buluştu. 1-1

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Erkan Akbulut, Selim Şenöz

Kayserispor: Onurcan, Ramazan, Jung (Abdulsamet dk. 63), Denswil, Carole, Dorukhan (Kayra dk. 80), Mane (Opoku dk. 42), Joao Mendes (Furkan dk. 80), Benes, Cardoso, Onugkha

Yedekler: Şamil, Burak, Yiğit Emre, Tuci, Nurettin, Talha

Teknik Direktör: Markus Gisdol

Göztepe: Lis, Taha (Allan dk. 66), Heliton, Bokele, Arda Okan (Ruan dk. 65), Dennis (Miroshi dk. 79), Rhaldney, Chemi (İsmail dk. 65), Olaitan (Efkan dk. 79), Juan, Janderson

Yedekler: Ekrem, Ahmed, Uğur Kaan, Furkan Bayır, Bouajila

Teknik Direktör: Stanimir Stoilov

Sarı kart: Dorukhan, Opoku, Furkan, Onugkha (Kayserispor), Dennis (Göztepe)

Goller: Cardoso (dk. 60) (Kayserispor), Efkan (dk. 85) (Göztepe)

Kaynak: İHA