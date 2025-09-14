Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Kayserispor, sahasında Göztepe ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 berabere sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
18. dakikada sol kanattan gerçekleşen Göztepe atağında Juan’ın ceza sahası içi sol çaprazdan düzgün vuruşunda kaleci Onurcan’ın solundan topu ağlarla buluşturdu. Pozisyonun tamamlanmasının ardından hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.
33. dakikada orta sahada topla buluşan Mane’nin hızlı ilerleyip ceza sahası yayından vuruşunda kaleci Lis, soluna giden topu çeldi. Pozisyonun devamında sol direğin dibinde topla buluşan Cardoso’nun vuruşunda Lis gole engel oldu.
Hakemler: Atilla Karaoğlan, Erkan Akbulut, Selim Şenöz
Kayserispor: Onurcan, Ramazan, Jung, Denswil, Carole, Dorukhan, Mane (Opoku dk. 42), Joao Mendes, Benes, Cardoso, Onugkha
Yedekler: Şamil, Abdulsamet, Burak, Yiğit Emre, Tuci, Furkan, Kayra, Nurettin, Talha
Teknik Direktör: Markus Gisdol
Göztepe: Lis, Taha, Heliton, Bokele, Arda Okan, Dennis, Rhaldney, Chemi, Olaitan, Juan, Janderson
Yedekler: Ekrem, Allan, Ahmed, Efkan, İsmail, Ruan, Miroshi, Uğur Kaan, Furkan Bayır, Bouajila
Teknik Direktör: Stanimir Stoilov
Sarı kartlar: Dorukhan (Kayserispor), Dennis (Göztepe)