Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Kasımpaşa ile 3-3 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
52. dakikada sağ taraftan Hajradinovic’in kullandığı köşe vuruşunda arka direkte yükselen Piatkowski kafayla pasını kale önündeki Ben Ouanes’e aktardı. Bu oyuncunun kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1
57. dakikada sağ taraftan Barış Alper’in ortasında topu alan Osimhen’in penaltı noktasından şutunda kaleci Gianniotis meşin yuvarlağı kornere çeldi.
61. dakikada orta sahada Torreira’dan topu kapan Gökhan Gül pasını sol taraftaki Brekalo’ya aktardı. Ceza sahasına kadar ilerleyen Brekalo’nun sol çaprazdan şutunda Frankowski’ye de çarpan meşin yuvarlak uzak köşeden ağlara gitti. 2-1
69. dakikada ceza sahasının sağından serbest vuruşta topun başına geçen Sara’nın kale önüne ortasında iyi yükselen Davinson Sanchez meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-2
71. dakikada Muslera’nın uzun topunda Frankowski’nin uzaklaştıramadığı top sonrası kaleciyle karşı karşıya kalan Osimhen’in ceza yayından aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-3
81. dakikada ceza sahası içinde Can Keleş, Cuesta’nın müdahalesiyle yerde kaldı. VAR tavsiyesiyle monitöre gelip pozisyonu inceleyen hakem Cihan Aydın beyaz noktayı gösterdi.
85. dakikada penaltıda topun başına geçen Hajradinovic, yerden sağ köşeye vuruşuyla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 3-3
Hakemler: Cihan Aydın, Bersan Duman, Murat Ergin Gözütok
Kasımpaşa: Andreas Giannitos, Claudio Winck, Kamil Piatkowski, Nicholas Opoku, Yasin Özcan (Kevin Rodrigues dk. 46), Gökhan Gül, Mamadou Fall, Mortadha Ben Ouanes (Cafu dk. 90+1), Haris Hajradinovic, Josip Brekalo (Can Keleş dk. 77), Nuno Da Costa
Yedekler: Sinan Bolat, Sadık Çiftpınar, Yaman Suakar, Sinan Alkaş, Taylan Utku Aydın, Atakan Müjde, Antonin Barak
Teknik Direktör: Burak Yılmaz
Galatasaray: Fernando Muslera, Przemyslaw Frankovski, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı (Yusuf Demir dk. 90), Eren Elmalı (Carlos Cuesta dk. 80), Lucas Torreira (Dries Mertens dk. 90), Mario Lemina (Kaan Ayhan dk. 80), Roland Sallai (Ahmed Kutucu dk. 65), Gabriel Sara, Barış Alper Yılmaz, Victor Osimhen
Yedekler: Günay Güvenç, Kerem Demirbay, Berkan Kutlu, Elias Jelert, Metehan Baltacı
Teknik Sorumlu: İrfan Saraloğlu
Goller: Mortadha Ben Ouanes (dk. 52), Josip Brekalo (dk. 61), Haris Hajradinovic (dk. 85 pen.) (Kasımpaşa), Victor Osimhen (dk. 12 pen. ve 71), Davinson Sanchez (dk. 69) (Galatasaray)
Sarı kartlar: Yasin Özcan, Mortadha Ben Ouanes, Josip Brekalo (Kasımpaşa), Mario Lemina, Carlos Cuesta (Galatasaray)