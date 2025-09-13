Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Fatih Karagümrük, konuk ettiği Kasımpaşa’ya 1-0 mağlup oldu.
Stat: Başakşehir Fatih Terim
Hakemler: Oğuzhan Aksu, Abdullah Bora Özkara, Göktuğ Hazar Erel
Fatih Karagümrük: Ivo Grbic, Atakan Çankaya, Muhammed Kadıoğlu (Tarık Buğra Kalpaklı dk. 46), Anıl Yiğit Çınar, Jure Balkovec, Ricardo Esgaio, Berkay Özcan (Marius Tresor Doh dk. 64), Daniel Johnson, Serginho (Çağtay Kurukalıp dk. 82), Barış Kalaycı (Andre Gray dk. 64), Tiago Çukur
Teknik Direktör: Marcel Licka
Kasımpaşa: Gianniotis, Claudio Winck (Jhon Espinoza dk. 60), Nicholas Opoku, Attila Szalai, Godfried Owusu, Andri Baldursson, Mamadou Fall, Haris Hajradinovic (Atakan Müjde dk. 80), Cem Üstündağ (Cafu dk. 65), Ben Ouanes (Ali Yavuz Kol dk. 80), Pape Gueye
Teknik Direktör: Shota Arveladze
Gol: Muhammed Kadıoğlu (dk. 31 k.k.)
Kırmızı kart: Pape Gueye (dk. 76) (Kasımpaşa)
Sarı kart: Cafu, Andreas Gianniotis(Kasımpaşa)