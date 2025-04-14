Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında Eyüpspor, sahasında Adana Demirspor ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı eflatun-sarılı ekibin 3-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
10. dakikada Robin yalçın’ın sağ taraftan pasında topla buluşan Emre Akbaba, ceza yayı içinden pasını ceza sahası içindeki Mame Thiam’a aktardı. Bu oyuncunun savunmadan önce ayak koyduğu meşin yuvarlak kaleci Vedat’ın sağından ağlarla buluştu. 1-0
21. dakikada Caner Erkin’in sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda kale alanı içinde Emre Akbaba’nın kafa vuruşunda top yakın köşeden filelerle buluştu. 2-0
29. dakikada Maestro’nun uzak mesafeden sert vuruşunda kaleci Berke, sağ alt köşeye gelen meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.
30. dakikada Tayfur Bingöl’ün sağ taraftan pasında ceza sahası içindeki Emre Akbaba’nın servisinde Umut Bozok, aşırtma vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Vedat’ın üstünden ağlara gönderdi. 3-0
37. dakikada Emre Akbaba’nın pasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Thiam’ın vuruşunda kaleci Vedat topu çeldi. Pozisyonun devamında Tayfur’un sol köşeden vuruşunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.
Hakemler: Alper Akarsu, Hüsnü Emre Çelimli, Cem Özbay
Eyüpspor: Berke Özer, Melih Kabasakal, Robin Yalçın, Luccas Claro, Umut Meraş, Emre Akbaba, Tayfur Bingöl, Yalçın Kayan, Caner Erkin, Mame Thiam, Umut Bozok
Yedekler: Cengiz Alp Köseer, Birkan Tetik, Erdem Gökçe, Ruben Vezo, Hüseyin Maldar, Erdem Çalık, Taras Stepanenko, Hamza Akman, Halil Akbunar, Emre Mor
Teknik Direktör: Arda Turan
Adana Demirspor: Vedat Karakuş, Arda Kurtulan, Burhan Ersoy, Tolga Kalender, Abdulsamet Burak, Maestro, İzzet Çelik, Bünyamin Balat, Tayfun Aydoğan, Salih Kavrazlı, Ozan Demirbağ
Yedekler: Murat Eser, Eren Fidan, Gökdeniz Tunç, Abat Aymbetov, Demir Yavuz, Aksel Aktaş, Ali Arda Yıldız, Sefa Gülay, Osman Kaynak, Bryton Fougeu
Teknik Direktör: Mustafa Alper Avcı
Goller: Mame Thiam (dk. 10), Emre Akbaba (dk. 21), Umut Bozok (dk. 30) (Eyüpspor)
Sarı kart: İzzet Çelik (Adana Demirspor)