Giresun’u İç Anadolu’ya bağlayan Eğribel Tüneli girişinde nisan ayında etkili olan kar yağışının ardından çığ meydana geldi. Çığ nedeniyle yol bir süre ulaşıma kapandı.

Giresun’un Şebinkarahisar ilçesi Tamdere köyü mevkiinde bulunan Eğribel Tüneli girişine düşen çığ nedeniyle karayolu ulaşıma kapandı. Şans eseri olayda herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı. Karayolları ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yol kısa sürede temizlenerek yeniden trafiğe açıldı. Çığın ardından yolda mahsur kalan bazı sürücülerin ise kendi imkanlarıyla yolu açmaya çalıştıkları anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.