Hititler’in başkentine ev sahipliği yapan Çorum’da, Dünya Hitit Günü düzenlenen panel ve defileyle kutlandı.

Hititlerin başkenti Hattuşa Antik Kenti’ne ev sahipliği yapan Çorum’da, 15 Nisan Dünya Hitit Günü düzenlenen programla kutlandı. Vakıf 19 Çorumlular Vakfı, Çorum Belediyesi ve Hitit Üniversitesi’nin iş birliğinde Ethem Erkoç Konferans Salonu’nda düzenlenen etkinlikte, Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Aygül Süel ve Dr. Öğretim Üyesi Eric Luc Jean, ’Siyasi ve Kültürel Tarihiyle Hititler’ konulu panelde Hitit tarihinin önemi hakkında sunum yaptı. Panelin ardından Fen Edebiyat Fakültesi öğrencileri, Hitit kıyafetleri ile sahneye çıktı. Programda Güzel Sanatlar Fakültesinden akademisyenler minik bir konser verdi.

"Üniversitemizin bu konudaki çalışmaları üst düzeyde"

Programda konuşan Çorum Valisi Ali Çalgan, "Kıymetli eserlerin bulunduğu müzemizi ve örenyerlerimizin çokça kişi tarafından ziyaret edilmesi gerektiği ortadadır. Bu anlamda üniversitemizin, sivil toplum örgütlerimizin, yerel yönetimlerimizin, mülki idarenin yapacağı çok şey olduğunu düşünüyorum. Memnuniyetle ifade edeyim, üniversitemizin bu konudaki çalışmaları üst düzeyde. Bunları inşallah artırarak devam ettirecekler. Vakıf 19’a, Belediyemize, Üniversitemize böyle bir panelin sergilenmesi için gösterdikleri iş birliği ve gayretleri için çok teşekkür ediyorum" dedi.

"Hititleri ve medeniyetimizi tanıtmaya devam edeceğiz"

Çorum’un çok kıymetli bir hazinenin üzerinde olan yerleşke olduğuna dikkat çeken Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ise, "Adeta bir hazinenin üzerinde oturuyoruz. Ancak Çorumlular olarak kendimiz hazinenin farkında değiliz. Hititliler çağının ne kadar ilerisinde olduğunu hukukta, sanatta, kültürde, ticarette hangi işlere imza attıkları ortada. Biz bir payitahtın üzerindeyiz, bir başkentin üzerindeyiz. Sıradan bir devlet değil, bir imparatorluk başkentinin merkezindeyiz. Ama Çorumlulara sorsak payitaht nedir, başkent nedir, Hattuşa nedir, herhalde büyük bir kısmı arzu ettiğimiz cevapları veremeyeceklerdir. Her yerde Hititleri anlatmaya, Hititleri ve medeniyetimizi tanıtmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Çorum’da Hattuşa ve Şapinuva antik kentleri ile Niğde’de Porsuk Höyük’te bilimsel kazı çalışmaları yaptıklarını söyleyen Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zekeriya Işık ise, "Adı Hitit olan, Hitit güneş ambleminden ilham ile oluşturulan Hitit Üniversitemiz, Çorum’un antik çağlardan günümüze kadar her dönemini ve Hititler evresini aydınlatmak için bu güne kadar çok sayıda bilimsel çalışmaya imza atmıştır. Tüm bu çalışmaların yanı sıra, 8 Mayıs’ta Arkeoloji ve Antropoloji bölümlerimizin riyazetinde 3 oturum halinde kazı ve yüzey çalışmaları panelimizi icra ederek son yıllarda kazı çalışmalarında elde edilen bilgi ve objeleri kamuoyuyla da paylaşacağımızı söylemek isterim. Hitit arkeolojisine göre tüm bu bilimsel çalışmalara arkeoloji, antropoloji, tarih bölümü öğrencilerimizi ve öğrenci topluluklarımızı da katarak akademik gelişimlerine, pratik bilgilerini uygulamaya dönüştürebilmelerine nitelikli katkı sağlamaya çalıştığımızı da önemle vurgulamak isterim" şeklinde konuştu.

"Hitit uygarlığı Çorum’da olsa da aslında ülkemizin bir zenginliği"

Hititlerin baharın müjdecisi olarak bilinen Antahşum Bayramı’ndan yola çıkarak 15 Nisan’ı ’Dünya Hitit Günü’ olarak ilan ettiklerini ifade eden Vakıf 19 Çorumlular Vakfı Başkanı Alper Bilan da, "Dünya Hitit Günü’nü her yıl kutluyoruz. Bu çerçevede Çorum’da yaşamış, başkenti Hattuşa olan, UNESCO Dünya Mirası ve Dünya Belleği listelerinde yer alan Hitit uygarlığının yaşamını, müziğini, kıyafetlerini ele alarak, farklı toplumlar arasındaki evrensel değerler üzerinden ortak noktalar bulmak, barışın hakim olduğu bir dünyada kardeşçe yaşayabilmek için medeniyet yolculuğuna çıktık. Dünya Hitit Günü etkinlikleri her yıl Ankara’da yapılıyor, fakat bu yıl Çorum’da da etkinlikler düzenleyerek şehrimizin de bu konuda farkındalığını artırmak istedik. Hitit uygarlığı Çorum’da olsa da aslında ülkemizin bir zenginliği. Biz Çorum’u tanıtmak istiyorsak bu altın bileziğe mutlaka sahip çıkmamız gerektiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Programa Çorum Valisi Ali Çalgan, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, İl Jandarma Komutanı Albay Naim Çetinkaya, Hitit Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halil İbrahim Şimşek ve çok sayıda davetli ile öğrenci katıldı.