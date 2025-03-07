Trendyol Süper Lig’in 27. haftasında Bodrum FK sahasında karşılaştığı Kasımpaşa’yı 1-0 mağlup etti

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

51. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Fredy’nin sol çaprazdan şutunda top direğe çarparak oyun alanına döndü.

67. dakikada Bardhi’nin ortasında penaltı noktası üzerinde Brazao’nun gelişine vuruşunda kaleci Gianniotis topu kornere çeldi.

73. dakikada Ege’nin pasında topla buluşan ceza sahası dışında topla buluşan Fredy’nin şutunda top köşeden ağlara gitti. 1-0

86. dakikada Cafu’nun kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Nuno Da Costa’nın kafa vuruşunda top üstten auta çıktı.

Hakemler: Mehmet Türkmen, Murat Şener, Mert Bulut

Bodrum FK: Diogo, Üzeyir (Herelle dk. 87), Ali, Erkan (Brazao dk 64), Cenk Şen, Mohammed, Fredy, Ege (Seferi dk. 80), Okita (Enis dk. 64), Puşcaş (Dimitrov dk. 87), Ajeti

Yedekler: Kerem, Joseph, Süleyman, Asım, Serhat, Beyaz, Tunahan, Gökdeniz

Teknik Direktör: Jose Morais

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Kasımpaşa: Gianniotis, Winck (Espinoza dk. 86), Piatkowski, Opoku, Rodrigues, Gökhan (Sinan Alkaş dk. 86), Güz, Barak (Can Keleş dk. 60), Hajradinoviç, Brekalo (Cafu dk. 76), Costa

Yedekler: Sinan, Sadık Çiftpınar, Yaman Suakar, Taylan Utku Aydın, Berkay Muratoğlu, Atakan Müjde

Teknik Direktör: Burak Yılmaz

Gol: Fredy (dk. 73) (Bodrum FK)

Sarı kart: Diogo (Bodrum FK)

Kaynak: İHA