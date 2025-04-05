Trendyol Süper Lig’in 30. haftasında Başakşehir, sahasında karşılaştığı Konyaspor’u 1-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
55. dakikada Kramer’in pasında topla buluşan Pedrinho’nun ceza sahası içinde kaleyi karşısına aldıktan sonra yaptığı vuruşta top yandan dışarı gitti.
69. dakikada Yusuf Sarı sol taraftan çalımlarla ceza sahası içine yöneldiği anda Danijel Aleksic’in müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem Çağdaş Altay penaltı noktasını gösterdi.
71. dakikada penaltıda topun başına geçen Piatek’in vuruşunda meşin yuvarlak sol alt köşeden filelerle buluştu. 1-0
79. dakikada Kemen’in ceza sahası önüne kadar ilerleyip verdiği verdiği pasta topla buluşan Yusuf Sarı’nın sol çaprazdan gelişine vuruşunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.
90. dakikada Yusuf Erdoğan’ın sol taraftan ortasında ceza sahası içinde Umut Nayir’in kafa vuruşunda kaleci Muhammed, soluna gelen topu son anda çeldi ve gole izin vermedi.
Hakemler: Çağdaş Altay, Abdullah Bora Özkara, Mehmet Kısal
Başakşehir: Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner, Leo Duarte, Ousseynou Ba, Christopher Operi, Berat Özdemir, Yusuf Sarı (Hamza Güreler dk. 80), Miguel Crespo (Umut Güneş dk. 87), Olivier Kemen (Joao Figueiredo dk. 87), Ivan Brnic (Deniz Türüç dk. 67), Krzysztof Piatek (Philippe Keny dk. 87)
Yedekler: Deniz Dilmen, Serdar Gürler, Ömer Faruk Beyaz, Matchoi Djalo, Festy Ebosele
Teknik Direktör: Çağdaş Atan
Konyaspor: Deniz Ertaş, Alassane Ndao, Adil Demirbağ, Uğurcan Yazğılı, Guilherme (Yasir Subaşı dk. 30), Marko Jevtovic (Louka Andreasen Prip dk. 83), Pedrinho (Oğulcan Ülgün dk. 83), Melih İbrahimoğlu, Danijel Aleksic (Umut Nayir dk. 75) Yusuf Erdoğan, Blaz Kramer
Yedekler: Ahmet Daş, Abdurrahman Üresin, Kaan Akyazı, Riechedly Bazoer, Nikola Boranijasevic, Morten Bjorlo
Teknik Direktör: Recep Uçar
Gol: Krzysztof Piatek (dk. 71 Pen.) (Başakşehir)
Sarı kartlar: Olivier Kemen, Deniz Türüç (Başakşehir), Melih İbrahimoğlu (Konyaspor)