E-ticaret platformu Trendyol, karne hediyesi seçeneklerini tüketicilere sunduğunu duyurdu.

Bir eğitim yılı daha geride kalırken, çocuklar için oyun, tatil ve dinlenme dönemi başlıyor. Trendyol, bu dönemi daha özel kılmak isteyen aileler için farklı yaş gruplarına ve ilgi alanlarına hitap eden binlerce hediye seçeneği sunuyor. Teknoloji ürünlerinden açık hava aktiviteleri ve üretici hobi malzemelerine kadar geniş bir yelpazede sunulan ürünlerle yaz tatili bir molanın ötesine geçip, çocukların gelişimini destekleyen keyifli bir yolculuğa dönüşüyor.

E-ticaret platformu hediye seçeneklerini şöyle açıkladı:

Okul dönemini başarıyla tamamlayan genç teknoloji tutkunları için Trendyol’da oyun konsollarından kulaklıklara, tabletlerden akıllı saatlere kadar yüzlerce hediye seçeneği bulunuyor. Dijital dünyaya ilgi duyan çocuklara hem eğlence hem keşif fırsatı sunan bu ürünler, tatilin de ötesinde tüm yıllarına eşlik edecek birer hediye niteliği taşıyor. E-ticaret platformunun zengin ürün seçenekleri arasında yer alan bisiklet, scooter, kaykay gibi hediyeler, sporu eğlenceyle buluşturmak isteyen aileler için ideal alternatifler sunuyor. Spor kıyafetlerinden yüzme ekipmanlarına, çantalardan koruyucu aksesuarlara kadar birçok ürün, çocukların aktif ve aynı zamanda güvenli bir tatil geçirmesine yardımcı oluyor. Yaz tatili zihnin rahatladığı, hayal gücünün serbest kaldığı bir dönem. Üretici yönü güçlü çocuklar için Trendyol’un müzik ekipmanları, fotoğraf makineleri, boyama setleri ve puzzle gibi seçeneklerden oluşan zengin ürün yelpazesi tatile renk ve ilham katıyor. Üreticiliği destekleyen LEGO setleri ve el becerilerini geliştiren sanat malzemeleri de bu tatil döneminin öne çıkan hediye seçenekleri arasında yer alıyor.