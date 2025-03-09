Trendyol 1. Lig’in 29. haftasında Sakaryaspor, sahasında karşılaştığı Bandırmaspor ile 2-2 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar

Trendyol Süper Lig: Corendon Alanyaspor: 1 - Galatasaray: 2 (Maç sonucu) Trendyol Süper Lig: Corendon Alanyaspor: 1 - Galatasaray: 2 (Maç sonucu)

3. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Marco’nun şutunda top ağlara gitti. 0-1

8. dakikada ceza sahasına yapılan ortada Mendy, meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-1

13. dakikada Mendy’nin vuruşunda topu uzaklaştırmak isteyen Hikmet Çiftçi, topu kendi kalesine yolladı. 2-1

61. dakikada ceza sahası içinde Diony’nin şutunda top ağlara gitti. VAR incelemesinin ardından Diony’nin elle oynadığı gerekçesiyle golü iptal etti.

69. dakikada gelişen Bandırmaspor atağında ceza sahasına yapılan ortada Marco, topu ağlarla buluşturdu. 2-2

Hakemler: Sarper Barış Saka, Kürşathan Akın, Serdar Osman Akarsu

Sakaryaspor: Szumski, Serkan Yavuz, Kahraman Demirtaş, Bülent Uzun (Muhammed Himmet Ertürk dk. 77), Rayane, Kakuta (Emre Demir dk. 90+2), Nkoulou, Burak Altıparmak (Ömer Şişmanoğlu dk. 75), Mendy, Burak Çoban (Emircan Altıntaş dk. 90+2), Simon

Yedekler: İsmail Çipe, Atanas, Oğuzhan Çapar, Engin Can Aksoy, Batuhan Çakır

Teknik Direktör: İlker Püren

Bandırmaspor: Akın Alkan, Hikmet Çiftçi, Paulo (İbrahim Kaya dk. 46), Ndongala (Diony dk. 46), Marco (Kerim Avcı dk. 83), Atıç Nukan, Serkan Piçinciol, Mehmet Özcan, Messaoudi (Mourad dk. 83), Rahmetullah Berişbek, Faruk Can Genç

Yedekler: Zafer Görgen, Yiğit Zorluer, Yasin Yağız Dilek, Hakan Bilgiç

Teknik Direktör: Mustafa Gürsel

Goller: Marco (dk. 3 ve 69) (Bandırmaspor), Mendy (dk. 8), Hikmet Çiftçi (dk. 13 k.k.) (Sakaryaspor)

Sarı kartlar: Atınç Nukan, İbrahim Kaya (Bandırmaspor)

Kaynak: İHA