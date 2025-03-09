Trendyol 1. Lig’in 29. haftasında Sakaryaspor, sahasında karşılaştığı Bandırmaspor ile 2-2 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar
3. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Marco’nun şutunda top ağlara gitti. 0-1
8. dakikada ceza sahasına yapılan ortada Mendy, meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-1
13. dakikada Mendy’nin vuruşunda topu uzaklaştırmak isteyen Hikmet Çiftçi, topu kendi kalesine yolladı. 2-1
61. dakikada ceza sahası içinde Diony’nin şutunda top ağlara gitti. VAR incelemesinin ardından Diony’nin elle oynadığı gerekçesiyle golü iptal etti.
69. dakikada gelişen Bandırmaspor atağında ceza sahasına yapılan ortada Marco, topu ağlarla buluşturdu. 2-2
Hakemler: Sarper Barış Saka, Kürşathan Akın, Serdar Osman Akarsu
Sakaryaspor: Szumski, Serkan Yavuz, Kahraman Demirtaş, Bülent Uzun (Muhammed Himmet Ertürk dk. 77), Rayane, Kakuta (Emre Demir dk. 90+2), Nkoulou, Burak Altıparmak (Ömer Şişmanoğlu dk. 75), Mendy, Burak Çoban (Emircan Altıntaş dk. 90+2), Simon
Yedekler: İsmail Çipe, Atanas, Oğuzhan Çapar, Engin Can Aksoy, Batuhan Çakır
Teknik Direktör: İlker Püren
Bandırmaspor: Akın Alkan, Hikmet Çiftçi, Paulo (İbrahim Kaya dk. 46), Ndongala (Diony dk. 46), Marco (Kerim Avcı dk. 83), Atıç Nukan, Serkan Piçinciol, Mehmet Özcan, Messaoudi (Mourad dk. 83), Rahmetullah Berişbek, Faruk Can Genç
Yedekler: Zafer Görgen, Yiğit Zorluer, Yasin Yağız Dilek, Hakan Bilgiç
Teknik Direktör: Mustafa Gürsel
Goller: Marco (dk. 3 ve 69) (Bandırmaspor), Mendy (dk. 8), Hikmet Çiftçi (dk. 13 k.k.) (Sakaryaspor)
Sarı kartlar: Atınç Nukan, İbrahim Kaya (Bandırmaspor)