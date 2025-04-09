Trendyol 1. Lig’in 33. haftasında Pendikspor, konuk ettiği MKE Ankaragücü’nü 2-1’lik skorla mağlup etti.
Maçtan dakikalar
13. dakikada Cephas’ın sağ taraftan ceza sahasına ortasına arka direkte iyi yükselen Kwabena, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 0-1
18. dakikada Del Valle, sol taraftan kullanılan köşe vuruşunda topu ceza sahasına ortaladı. Ön direkte Mesut Özdemir’in kafa vuruşunda yerden seken top uzak köşeden filelere gitti. 1-1
34. dakikada Kitsiou’nun pasında Denic ceza sahası içi sağ çaprazında topu kontrol etti. Denic’in bekletmeden arka direğe yaptığı ortaya iyi yükselen Eze, kafayla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-1
85. dakikada Kwabena’nın sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda Mert Çetin penaltı noktası üzerinde kafayı vurdu, kaleci Emre topu çizgiden çıkardı.
Hakemler: Ömer Faruk Turtay, Mahmut Gülle, Baykal Tuna
Pendikspor: Emre Koyuncu, Kitsiou (Mete Kaan Demir dk. 89), Berkay Sülüngöz, Alpaslan Öztürk (Tarık Tekdal dk. 49), Sequeira, Denic, Mesut Özdemir, Topalli (Mustafa Pektemek dk. 90), Bekir Karadeniz (Samet Asatekin dk. 76), Del Valle (Furkan Doğan dk. 76), Eze
Yedekler: Erdem Canpolat, Saiz, Efe Sayhan, Erden Kayra Aydın, Tunç Ataç
Teknik Direktör: Uğur Uçar
MKE Ankaragücü: Erten Ersu (Görkem Cihan dk. 67), İsmail Çokçalış, Mert Çetin, Mahmut Tekdemir, Halil İbrahim Pehlivan, Emre Gültekin (Laura dk. 67), Osman Çelik, Cephas (Ali Kaan Güneren dk. 81), Dalcio, Kwabena, Bajic
Yedekler: Coelho, Cem Türkmen, Rakoczy, Özgür Aktaş, Schulz, Mesut Kesik, Hayrullah Bilazer
Teknik Direktör: Mesut Bakkal
Goller: Mesut Özdemir (dk. 18), Eze (dk. 34) (Pendikspor), Kwabena (dk. 13) (MKE Ankaragücü)
Sarı kartlar: Berkay Sülüngöz, Topalli, Eze (Pendikspor), Mert Çetin (MKE Ankaragücü)