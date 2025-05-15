Trendyol 1. Lig Play-off ilk turunda Bandırmaspor evinde, Erzurumspor FK’yı 2-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.
Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Samet Çavuş, Gökmen Baltacı
Bandırmaspor: Akın Alkan, Hikmet Çiftçi (Sergen Piçinçiol dk. 89), Lois Diony (İbrahim Kaya dk. 89), Ndongala (Paixao dk. 79) Hakan Bilgiç, Mexer, Atınç Nukan, Billal Messaudi, Murat Can Akpınar (Mehmet Özcan dk. 74), Rahmetullah Berişbek, Mulumba,
Yedekler: Zafer Görgen, Mourad Louzif, Kerim Avcı, Emirhan Ayhan, Erkam Kömür, Faruk Can Genç
Teknik Direktör: Mustafa Gürsel
Erzurumspor FK: Mehmet Ataberk, Dadakdeniz, Mustafa Akbaş, Eren Tozlu, Giorbelidze, Roshi (Mamba dk. 87), Mustafa Yumlu, Crociata, Azubuike (Gökhan Akkan dk. 72), Sylla, Orhan Ovacıklı, Teklic (Sefa Akkün dk. 72)
Yedekler: Mehmet Göktuğ Bakırbaş, Yakup Kırtay, Mehmet Taş, İlkan Sever, Salih Sarıkaya, Celal Hanalp, Tasev
Teknik Direktör: Hakan Kutlu
Goller: Mexer (dk. 45+2), Diony (dk. 62) (Bandırmaspor)
Sarı kartlar: Mulumba (Bandırmaspor), Mustafa Yumlu, Mustafa Aktaş, Roshi, Crokiatai (Erzurumspor FK)