Trendyol 1. Lig’in 29. haftasında Adanaspor, evinde Fatih Karagümrük’e 2-1 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar
32. dakikada Mirza Cihan’ın ceza sahası sol çaprazından şutunda kaleci Furkan topu son anda kornere çeldi.
38. dakikada Fatih Karagümrük’ün kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde topu önünde bulan Djilobodji’nin şutunda top ağlara gitti. 0-1
58. dakikada Endri Çekiçi’nin kullandığı serbest vuruşta kaleci Furkan, topu kornere çeldi.
72. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Ivan’ın şutunda top ağlara gitti. 1-1
77. dakikada sol kanattan Çağtay’ın ortasında Wesley’in gelişine vuruşunda kaleci Nurullah’ın çeldiği topu Doh filelere gönderdi. 1-2
Hakemler: Ömer Faruk Turtay, Haydar Avcı, Baykal Tuna
Adanaspor: Nurullah Aslan, Hasan Hatipoğlu, Oğuzhan Matur, Fatih Kurucuk, Elias Durmaz, Donkor, Mirza Cihan, Cikalleshi (Ivan dk. 67), Candeias (Orkan Çınar dk. 83), Endri Çekici (Metehan Altunbaş (dk. 83), Ciss (Harun Alpsoy dk. 90+5)
Yedekler: Korcan Çelikay, Hıdır Aytekin, Doğukan Emeksiz, Yusuf Can Esendemir, Cem Güzelbay, Süleyman Koç
Teknik Direktör: Hakan Keleş
Fatih Karagümrük: Furkan Bekleviç, Djilobodji, Emir Tintiş (Çağtay Kurukalıp (dk. 71), Yiğit Efe Demir, Atakan Çankaya, Johnson (Ahmet Sivri (dk. 83), Doh, Serginho (Salih Dursun (dk. 90+11), Camacho (Dovedan (dk. 83), Muhammed Mert (Alper Demirol (dk. 87), Wesley
Yedekler: Emre Bilgin, Berkay Dabanlı, Barış Kalaycı, Baran Demiroğlu, Gray
Teknik Direktör: Orhan Ak
Goller: Ivan (dk. 71) (Adanaspor), Djilobodji (dk. 38), Doh (dk. 77) (Fatih Karagümrük)