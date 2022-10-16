Tarsus Devlet Hastanesine kaldırılan sürücünün hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Olay yerine gelen itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sürücüyü traktörün altından çıkardı.

Kaza Gömmece ile Sanlıca Mahallesini bağlayan yolda meydana geldi.Alınan bilgiye göre, Ahmet A. K’nin (18) kullandığı traktör yokuşu aşağıya seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

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