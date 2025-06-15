Adıyaman’da traktörde yaşanan arıza sonucu panikleyerek atlayan kadın yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkeze bağlı Ekinci Köyü’nde meydana gelen olayda, traktörde arıza yaşandığı sırada paniğe kapılan 50 yaşındaki Saime O., hareket halindeki traktörden atladı. Talihsiz kadın, düşmenin etkisiyle yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralıya ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kadının hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.