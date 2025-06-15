Adıyaman’da 5 yaşındaki bir çocuk, elektrik trafosuna temas etmesi sonucu akıma kapılarak yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Vartana bölgesinde bulunan bir elektrik trafosuna temas eden 5 yaşındaki Bilal Asaf K., elektrik akımına kapıldı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, küçük çocuğa ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Bilal Asaf K., Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan çocuğun sağlık durumunun netleşmesi için gözlem altında tutulduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.