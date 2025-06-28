Bolu’nun Göynük ilçesinde traktörün şarampole yuvarlandığı kazada sürücü hayatını kaybetti, eşi ve 2 torunu yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Çaylakköy köyü yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Emin Aydıner idaresindeki traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazayı gören köylülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Dede hayatını kaybetti

Kazada traktör sürücüsü Mehmet Emin Aydıner olay yerinde hayatını kaybederken, eşi Safiye Aydıner ile torunları E.A. Aydıner ve Y. E. Aydıner yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.