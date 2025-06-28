Bolu’nun Göynük ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale sürerken, yanan bölgeler havadan görüntülendi.

Yangın, saat 15.30 sıralarında Çatacık köyü yakınlarındaki ormanlık alanda çıktı. Rüzgarın etkisiyle alevler kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Yangına, 136 personel, 30 araç ve 9 yangın söndürme helikopteriyle müdahale ediliyor.

Yangına destek amacıyla çevre ilçelerden de takviye itfaiye ekipleri gönderildi. Şu ana kadar yangından etkilenen herhangi bir vatandaşın bulunmadığı öğrenilirken, köylüler için henüz tahliye kararı alınmadı.

Dik arazide çalışmakta zorlanan ekipler, alevlerle mücadeleye karadan ve havadan devam ederken, köyde yaşayan vatandaşlar da kendi imkanlarıyla söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Yangının etkilediği alanlar, dronla görüntülendi.