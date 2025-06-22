İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 1 Ocak-19 Haziran 2025 tarihleri arasında helikopter ve drone destekli trafik denetimlerinde 85 bin 842 araca işlem yapıldığını, 12-19 Haziran haftasında ise 3,5 milyon aracın denetlendiğini açıkladı.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 2025 yılının ilk yarısında gerçekleştirilen trafik denetimlerine ilişkin çarpıcı verileri paylaştı.

Bakan Yerlikaya, 1 Ocak-19 Haziran 2025 tarihleri arasında helikopter ve drone ile havadan yapılan denetimlerde 85 bin 842 araca ve sürücüye işlem uygulandığını belirtti. Şehir içi ve şehirlerarası karayollarında trafik ihlallerini önlemek amacıyla hava taşıtlarının etkin bir şekilde kullanıldığını vurguladı.

12-19 HAZİRAN’DA 3,5 MİLYON ARAÇ DENETLENDİ

Yerlikaya’nın açıklamasına göre, 12-19 Haziran 2025 tarihleri arasında emniyet ve jandarma trafik ekipleri tarafından toplam 3 milyon 583 bin 555 araç denetlendi. Bu denetimlerde, mevzuata aykırı olarak çakar lamba kullanan 23 sürücüye, hız ihlali yapan 99 bin 132 sürücüye, periyodik muayenesi olmayan 30 bin 87 araca, emniyet kemeri takmayan 25 bin 270 sürücüye, sürücü belgesiz araç kullanan 16 bin 499 kişiye ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 7 bin 961 araca işlem yapıldı. Toplamda, çeşitli ihlaller nedeniyle 468 bin 539 araca ve sürücüye cezai işlem uygulandı.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1936658117481087421

Bakan Yerlikaya, trafikte güvenliği sağlamak için polis ve jandarma ekiplerinin yanı sıra helikopter ve drone sistemleriyle denetimlerin aralıksız sürdürüldüğünü ifade ederken, “Yolculuklar, sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil” diyerek sürücülere trafik kurallarına uyma çağrısında bulundu.