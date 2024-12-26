Kocaeli’nin Körfez ilçesinde trafikte tartışan ve birbirlerini takip eden sürücüler sokak ortasında birbirlerine ateş açtı. Olayda 2 sürücü ile olay yerinden aracıyla geçen bir genç kız yaralandı.

Olay, saat 17.30’da Körfez ilçesi Yeniyalı Mahallesi Hamit Kaplan Caddesi Orhangazi Lisesi önünde meydana geldi. İddiaya göre, E.B. ile K.A. isimli sürücüler, trafikte bir süre tartıştıktan sonra araçla birbirini takip etti. Birbirlerini sıkıştıran sürücüler araçtan inerek ateş etmeye başladı. Tabancadan çıkan kurşunlardan biri, yolda geçmekte 34 HGJ 722 plakalı otomobilin camından geçerek babasının yanında yolcu olarak bulunan 24 yaşındaki Tuğçe S’nin kafasını sıyırdı. E.B. ile K.A. da birbirlerine ateş etmeleri sonucu yaralandı. K.A. ve E.B. kendi araçları ile hastaneye giderken ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, hafif yaralanan Tuğçe S’ye ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.

Polis, sürücüler hakkında işlem başlatırken, K.A’nın yanında yolcu olarak bulunan ve firar eden M.B’yi bulmak için çalışma başlattı.