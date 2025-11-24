SAKARYA (İHA) - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde sürücüsü ve yolcu kapıları açık şekilde, son ses müzikle seyreden bir otomobil, trafikte tehlikeye davetiye çıkardı. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülenerek sosyal medyada, 'Bu tipler illa sosyal medyada çıkınca mı ceza alacak. Bunu gören bir kamera bir polis yok mu' tepkisi ile paylaşıldı.

Olay, Adapazarı Çevreyolu Caddesi'nde meydana geldi. 54 AR 698 plakalı Tofaş marka otomobil, seyir halindeyken hem sürücü hem de sağ ön yolcu kapıları açık şekilde ilerledi. Akıllara durgunluk veren görüntü ise cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi. Akan trafikte yapılan ve tepki çeken umursamaz hareket, diğer sürücüleri de tehlikeye attı. Araçtan yükselen yüksek sesli müzikle birlikte yapılan tehlikeli yolculuğu sosyal medyadan paylaşan bir vatandaş, 'Bu tipler illa sosyal medyada çıkınca mı ceza alacak? Bunu gören bir kamera, bir polis yok mu?' ifadeleriyle yaşanan duruma tepki gösterdi.