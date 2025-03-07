Trabzon Büyükşehir Belediyesi ile Karadeniz Teknik Üniversitesi arasında gerçekleştirilen iş birliği protokolü çerçevesinde şehrin elektrikli araç dönüşümüne öncülük edecek kapsamlı bir çalışmaya imza atıldı.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, şehrin elektrikli araç dönüşümüne öncülük edecek önemli bir çalışmaya imza atarak, ’Trabzon Elektrikli Araç Görünümü Raporu’nu hazırladı. Karadeniz Teknik Üniversitesi ile gerçekleştirilen iş birliği protokolü çerçevesinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) verilerine bağlı kalınarak Trabzon için gelecek yıllara göre elektrikli araç sahiplenme öngörüsü hesaplandı. Buna göre Trabzon’da, 2025 yılı için 3 bin 17, 2030 yılı için 19 bin 140 elektrikli araç kullanım sayısı öngörülüyor.

Hazırlanan raporda, Trabzon’un elektrikli araç ekosistemini güçlendirmek için atılması gereken adımlar da, bilimsel veriler ışığında detaylandırıldı. Dünyada ve Türkiye’de elektrikli araç kullanımının ulaştığı nokta ve gelecek projeksiyonları ele alınırken, 2024 yılında 832 elektrikli araç satışının gerçekleştiği Trabzon’da 126 adet hızlı, 149 adet de yavaş şarj soketi bulunuyor. Soket başına yüzde 4,77 oranında elektrikli araç düşüyor. Türkiye genelinde ise bu oran yüzde 6.75.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, elektrikli araç altyapısı ve şarj istasyonu çalışmalarında örnek belediyecilik anlayışını sürdürme gayreti içinde olduklarını belirterek "Bu vesileyle, doğru politikalar geliştirebilmek amacıyla hazırladığımız bu raporun oluşturulmasında emeği geçen her kademedeki çalışanlarımıza ve bizlere destek olan tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyor, raporumuzun şehrimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.