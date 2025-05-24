Trabzon’un Ortahisar ilçesinde birçok mahallede sokak köpekleri vatandaşlar için tehlike oluştururken özellikle yerleşim alanlarında yoğun olarak görülmesi endişelendiriyor.

Yasa gereği sokak köpekleri toplama görevi belediyelere verildi. Tarım ve Orman Bakanlığı, sokakta bulunan ve vatandaşlar için ciddi bir tehlike oluşturan başıboş köpekleri toplamayan belediyelere, köpek başına 71 bin TL ceza yazılacağını duyurmuştu. Bakanlık talimatı 81 ilin valiliğine gönderildi. Ancak buna rağmen Trabzon’da mahalle ve sokaklarda başıboş köpekler dolaşmaya devam ederken vatandaşlar bu durumdan tedirgin ediyor.

Havaların ısınmasıyla birlikte vatandaşlar Ayasofya-Uzunkum sahillerde yoğunluk oluştururken özellikle başıboş köpeklerle karşılaşmaları tedirginliğe yol açıyor.