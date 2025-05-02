Trabzon Kalesi’nin tarihi surlarındaki fayanslar Trabzon Büyükşehir Belediyesine ait ekiplerin çalışması sonucu temizlendi.

Pazarkapı Mahallesi’nde Kadınlar Pazarı’nın yapımı sırasında esnafın mağdur olmaması için Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından yapılan geçici prefabrik yapılar, pazarın hizmete alınması ile yıkılmıştı. Geçici yapıların yıkılması ile ortaya çıkan alan Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından yeşil alana çevrilirken, surlardaki çirkin görüntüye ise müdahale edilememişti.

Tabakhane Kentsel Dönüşüm çalışmaları sırasında geçmişte yıkılan evlerin surlara yaptığı eklentiler nedeniyle oluşan çirkin görüntünün temizlenmesi için Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yapmak istediği çalışma Anıtlar Kuruluna takılmıştı. Anıtlar Kurulu’nun ileride burada restorasyon çalışması yapılacağını ifade ederek Trabzon Büyükşehir Belediyesi’nin müdahalesine izin vermediği kaydedilmişti.

Yaşanan gelişmelerin ardından tarihi surlardaki seramikler Trabzon Büyükşehir Belediyesine ait ekipler tarafından temizlendi.