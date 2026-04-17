Sahipsiz hayvanlara yönelik çalışmalar kapsamında Trabzon İli Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği (TİSKOB) kuruldu.

Başkanlığını Vali Tahir Şahin'in yaptığı birliğin birinci başkan vekilliğine Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç seçildi. Vali Tahir Şahin, yaptığı konuşmada 'Sokak hayvanlarının rehabilitasyonu konusunda belediye başkanlarımızdan, tüm birimlerimizden ve kurumlarımızdan en üst seviyede destek istiyoruz' dedi.

Başkan Ahmet Metin Genç ise Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde şu anda 437 köpek bulunduğunu belirterek 'Bizim derdimiz barınağın kapasitesi olan 750'yi tamamlayana kadar orayı doldurmak değildir. Bizim derdimiz; bu köpeklerimize doğal bir yaşam alanı inşa etmek. Bunun kararını aldık, ihaleye çıkıyoruz. En önemli konumuz da doğal yaşam alanında onları yine sahipsiz bırakmamak. Kısırlaştırma çalışmalarımız sürüyor. Hayvansever derneklerimizin tamamına da çok teşekkür ediyorum. Sahiplendirmeye derneklerimiz ciddi katkı sağladı. Barınağımızdan 2024 yılında 883, 2025 yılında 844 köpek sahiplendirildi. Şu anda da ilk üç ayda 211 köpeğimizi sahiplendirdik. Hayvanları sokaktan alıp barınağa koymak çözüm değil. Onlara doğal yaşam alanları sunmalıyız. Bu konuda ilçe belediyelerimizin de önemli çalışmaları var' diye konuştu.

Birliğin kuruluş amacı

Öte yandan 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu uyarınca, sahipsiz hayvanların rehabilitasyonu için yerel yönetimlerce Türkiye genelinde kurulan birlikler, hayvanların güvenli bir ortamda yaşamasına olanak sağlamayı ve aynı zamanda toplum sağlığını güvence altına almayı hedefliyor.