Yükseköğretim Kurulu tarafından ülke genelinde başlatılan ve bilimsel bilginin topluma aktarılmasını, farkındalık oluşturulmasını amaçlayan "Bilim Kafe" etkinlikleri kapsamında Trabzon’un Akçaabat ilçesine bağlı Oğulkaya Yolbaşı mahallesinde "Mutluluğa Kurşun Sıkma, Silahsız Varoluşa Dönüş" başlıklı söyleşi programı düzenledi.

Avrasya Üniversitesi Kurumsal İletişim ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı, Bilim İletişimi Birimi tarafından düzenlenen söyleşi programına üniversitenin Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dekanı, Halk Oyunları Uzmanı Prof. Dr. Orhan Durgun ve Psikoloji Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Emin Sardoğan konuşmacı olarak katıldı. Mahkeme ve Büro Hizmetleri Programı Öğr. Gör. Murat Kurbanlı ise söyleşide moderatör olarak görev aldı. Oğulkaya Yolbaşı Mahallesi Muhtarlığı önünde düzenlenen programa Mahalle Muhtarı Mustafa Cemal Çelik, çevre mahalle muhtarları ve Akçaabat İlçe Jandarma Komutanlığı personeli de katıldı.

Avrasya Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Orhan Durgun konuşmasında son yıllarda yorgun mermi vakası sonucu birçok vatandaşımızın hayatını kaybettiğini ya da sakat kaldığını, bu çağda bu ilkel konunun artık rafa kalkması gerektiğine vurgu yaparak, "Bazı ilçelerimizde güzel uygulamalar yapılmaya başladığına şahit oluyoruz. Örneğin kurşun sıkmak yerine onun değeri kadar parayı askere giden gençlerimize vermek gibi. Havaya sıkılan mermi sizin kontrolünüz dışına çıkmış oluyor, bugün bir komşunuzun evladı, yarın siz ya da sizin yakınınız. Sadece insan değil ormandaki hayvana bile isabet edebiliyor. Bu çağda bu konuyu silip atmamız gerekiyor. Buda horonla olur, türkü ile olur. Mutluluğunuzu da, mutsuzluğunuzu da horonla, türkü ile paylaşın. Çocuklarımızda bizden görsün, bu kara sayfayı birlikte eğitimle kapatalım" dedi. Oğulkaya Yolbaşı Mahallesi Muhtarı Mustafa Cemal Çelik ise, "Başta Avrasya Üniversitesi Bilim İletişimi Birimi’nin yetkililerine, değerli hocalarımıza, komşu mahalle muhtarlarımıza ve tüm katılımcılara teşekkür ediyoruz. Bugün burada ele alınan konu çok önemliydi. Bizlerde özellikle camilerde imamlarımız ve okullarda öğretmenlerimiz ile birlikte bu konunun aktarılması ve kanayan yaramızın artık durması için mücadele edeceğiz" diye konuştu.

Söyleşi programının son aşamasında Kemençe Sanatçısı Musa Gömleksiz’in çaldığı kemençeye Prof. Dr. Orhan Durgun eşlik etti.